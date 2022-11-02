حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف مواليد برج الجدي أنهم من الشخصيات القوية، لأنه مهتم جدا بأعماله ودؤوب، ويسعى دائما لإنجاز أعماله ومشروعاته، وهو شخص قادر على تحمل المسؤوليات، وشديد الدقة في المواعيد.

خلال السطور التالية تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات اليومية التي تنشر، كل ما يتعلق بأخبار الفلك والابراج بشكل دوري.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، بخصوص توقعات حظك اليوم على الصعيد المهني، مؤكدة أن القمر موجود اليوم في منزلك الثاني، لذا من المهم اليوم أن تراجع جيدا جميع مشروعاتك على الصعيد المهني، وأيضا خطواتك وحساباتك، كما يجب أن تحسن التصرف، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» عن أصحاب هذا البرج على بالنسبة للمستوى العاطفي، اليوم، لذا حاول أن تقوم بكل ما عليك من واجبات تجاه أسرتك أو شريك حياتك.

ويجب أن تركز في حواراتك وأحاديثك معه، وتهتم بمشاعر من يحبون في حياتهم، وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر، وذلك وفق توقعات حظك اليوم مولود الجدي.