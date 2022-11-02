حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أنثى برج الدلو أنها شخصية رومانسية، ولديها حاسة سادسة وذات ذكاء مفرط، تعمل على تحليل جميع الأمور التي تواجهها، وهذا يجعلها قادرة تحليل شخصيات المحيطين بها.

وخلال السطور التالية، تواصل بوابة «الوطن» متابعة كل ما يتعلق بحركة الفلك والابراج، وموضوعات حظك اليوم، وفق لتصريحات عبير فؤاد خبيرة الفلك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، بخصوص توقعات حظك اليوم على الصعيد عاطفيا، استمرار وجود القمر اليوم الأربعاء في محور برجك، لذا يمكنك النجاح في إقناع أي شخص بما تريده بكل بساطة، وعليك أن تحسن التصرف مع شريك حياتك والمحيطين بك على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وتضيف خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وفق توقعات حظك اليوم، عن أصحاب برج الدلو على المستوى المهني، وجود تناغم بين كلا من القمر والمريخ، وهذا سيجعلك قادرا بشدة على على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء، واحرص على النظر إلى الجانب الإيجابي بالنسبة للمحيطين بك على الصعيد المهني، وذلك وفق توقعات حظك اليوم مولود الدلو.