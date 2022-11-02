حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب رجل برج الحوت، أن يعيش حياته مستقلا بذاته، دون الاعتماد على الآخرين من الأصدقاء أو أسرته المحيطة بها، ويشعر بمسؤولية كاملة في العمل وبين أفراد أسرته.

خلال التقرير التالي، تواصل «الوطن» متابعة كل ما هو جديد فى حركة الفلك والأبراج، من خلال نشر موضوعات حظك اليوم، وفق لتصريحات عبير فؤاد خبيرة الفلك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، بخصوص توقعات حظك اليوم على الصعيد عاطفيا، رغم الضغوط التي تمر بها والرغبة المستمرة في الانعزال، إلا أنك قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك، ويتفهم موقفك، لذا عليك أن تحسن التصرف مع المحيطين بك على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وتضيف خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وفق توقعات حظك اليوم ، لذا ينصحك الفلك بالعمل اليوم في صمت، لذا لا تتسرع اليوم على الإطلاق في إظهار انفعالاتك، واعمل على أن تدرس الوضع جيدا، وحاول ألا تبدد طاقتك بلا أي فائدة، وتجنب الزهو، لهذا احرص على التفكير بالجانب الإيجابي للمحيطين بك، وذلك على الصعيد المهني، وفق توقعات حظك اليوم.