الخبير الاقتصادي «عية»: مقومات النهوض بالاقتصاد على طاولة القمة العربية

قال الدكتور عبدالرحمن عية، خبير اقتصادي بالجزائر، إنّ الملفات المطروحة على طاولة القمة العربية لها مقومات أساسية تتمثل في الرقعة الجغرافية الوحيدة التي تمثل مكسبًا كبيرًا للدول العربية، فضلًا عن اللغة والمصير الواحد، إلى جانب التاريخ، لذلك فإن مقومات النهوض بالاقتصاد العربي في إطار التكامل متواجدة ومطروحة بقوة سواء كانت ستناقش كملف أساسي أو كأهداف يسعى إليها العرب حُكامًا وشعوبًا.

أهمية مسألة منطقة التجارة الحرة العربية

وأكد «عية»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا عماد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة منطقة التجارة الحرة العربية التي طُرحت في التقرير أفضل إطار في التكامل العربي، ولكن هذا وحده لا يكفي، مشيرًا إلى أن العالم يعاني اليوم من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف، أن هناك قوى دولية تحول الأمن الغذائي إلى صراع في حين توجد آليات ومقومات يمكن تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي منها للمنطقة العربية وباقي الدول، لافتًا إلى أننا نشهد اليوم انتقال الحرب إلى مرحلة صراعات أخرى في الغذاء والحبوب والطاقة، متابعًا أن الدول العربية ليس لديها صعوبات في تأمين الغذاء الخاص بها، لأنها لديها مقومات وموارد طبيعية تساعدها في تحقيق رغبتها الخاصة بالأمن الغذائي.

الجميع يتفق على ضرورة تأمين الغذاء

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الجميع يتفق على ضرورة تأمين الغذاء ولكن هناك ما يعكر صفو هذه الاتفاقيات بسبب الصراعات السياسية أو عدم التوافق السياسي على الأقل، لذلك يجب تجاوز كل هذا في الوقت الحالي، لأن الصراع السياسي يعصف باستقرار الدول.