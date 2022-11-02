نشاط مكثف لـ«حياة كريمة» قبل انطلاق المرحلة الثانية.. لقاءات جماهيرية وندوات توعوية

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» جهودها على أرض الواقع، محققة انتشارا واسعا، قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى محافظات المرحلة الثانية، للاستماع إلى آراء ومطالب الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق أكبر سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة بمشاركة كل فئات المواطنين في قرى الريف المصري في إطار الحوار الوطني.

حوارات مجتمعية

ونظمت المؤسسة حوارا مجتمعيا داخل قرية الدايدمون، بمحافظة الشرقية، مركز فاقوس، في إطار جولات مبادرة «حياة كريمة» للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مركز فاقوس.

دورات توعوية

كما نظمت «حياة كريمة» دورة توعوية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة أسيوط، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتستضيف جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، اليوم، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، تفعيلا لبناء شراكة حقيقية بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة النيل باعتبارها أول جامعة أهلية في القرن الـ21، وتأكيدا على دور الجامعة المحوري في عملية المسؤولية المجتمعية وهي واحدة من الأهداف التي قامت عليها مبادرة ومؤسسة حياة كريمة.