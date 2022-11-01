رئيس «مياه الشرب بالقناة»: غسل الشبكات في المحافظات الثلاث

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، بإقليم القناة «بورسعيد، والإسماعيلية، السويس»، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وفرق المعامل الكيميائيين، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

السلامة والصحة المهنية

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنّه يتم عمل غسل لشبكات مياه الشرب بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، وأشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وتحرر محضر تضامني بذلك، وأخذت عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

جودة مياه الشرب

وأضاف أنّه يتابع بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث «بورسعيد، والإسماعيلية، السويس»، مضيفًا أنّ الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يومياً على مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحاليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية.

وأصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء المناطق وفنيى وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات مياه الشرب، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.