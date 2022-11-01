رئيس حزب الجيل: افتتاح مركز التحكم المركزي لخدمات الطوارئ.. نقلة تاريخية

وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بأنه نقلة تاريخية وإنجاز يضاف الي سجل الإنجازات المصرية.

ربط كافة عناصر الطوارئ

وأشار «الشهابي»، في بيان له، إلى أن ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية مثل النجدة والحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أو الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، أو الطوارئ المتخصصة التابعة لوزارات الكهرباء والبترول والنقل بأطيافه المختلفة، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية للتعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية وبكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد.

توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل الجهات الحكومية

وأوضح ناجي الشهابي أن هذه الشبكة تهدف الي توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل الجهات الحكومية، في شبكة واحدة مؤمنة، تحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وتدعم التحول الرقمي الآمن، وتتيح جميع البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، والتي تكون سريعة في رد الفعل، وتقلل زمن الاستجابة لأي أمر طارئ وتخضع تلك البيانات لعدة عملية معقدة تجعل تأمينها يصل إلى نسبة 100%.

وتابع: «شعرت بالفخر أثناء مشاهدة الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه في حضور الرئيس خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية بعنوان نحو مستقبل رقمي، والذي تناول أهمية وسائل الاتصال المرئية والمسموعة».

اللحاق بركب تكنولوجيا الاتصالات

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالمضي قدما نحو اللحاق بركب تكنولوجيا الاتصالات وذلك من خلال إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 في نوفمبر 2019 ليتم تشغيله والتحكم فيه من خلال أيادي مصرية تم تدريبها على أعلى مستوى بالخارج، ليتحملوا مسؤولية التشغيل والتحكم بكفاءة عالية ويخدم القمر الصناعي خدمات الاتصال للبعثات المصرية في الخارج، كما يتم تحقيق مميزات في مجال الاتصالات لصالح قطاع البترول والتعدين وقطاع التعليم والصحة وتقديم الخدمة للعناصر الأمنية والمنافذ الحدودية والمياه الاقتصادية والمجال الجوي وتقديم خدمة الاتصالات لصالح تأمين قناة السويس، كما يقدم خدمات الاتصالات للقطاع المدني عبر توفير الإنترنت الفضائي داخل كافة حدود مصر وأجزاء كبيرة من دول أفريقيا وآسيا بما يؤدى إلى ترسيخ علاقات مصر بهذه الدول واستعادة ريادتها في محيطها العربي والإقليمي.