رئيس حزب الجيل عن انطلاق القاهرة الإخبارية: مصر تستعيد الريادة الإعلامية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إنَّ انطلاق قناة القاهرة الإخبارية جاء على قدر التوقعات وبشكل مشرّف للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولكل فريق العمل، مشيرًا إلى أنَّها انطلاقة قوية لاستعادة مصر لريادتها الإعلامية والتضامن والعمل العربي المشترك.

افتتاح القاهرة الإخبارية

وأضاف رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ افتتاح القناة أمس أظهر مدى قوة القناة والمحتوى الذي تقدمه وأنَّها ستسد الفراغ الإعلامي الذي تعاني منه الساحات الإعلامية في الوطن العربي، متابعًا «نحن بالفعل في حاجة إلى قناة إخبارية بمثل إمكانيات وأهداف القاهرة الإخبارية، إضافة إلى القيادات والكوادر والخبرات المهنية العالية التي تتمتع بها القناة».

وأكّد «الشهابي» أنَّ القناة سيكون لها دور كبير في محاربة الشائعات وبناء الوعي ومقاومة الأكاذيب والحملات المنظمة والممنهجة للتشويه وافتعال أي شوشرة أو بلبلة من قبل أهل الشر.

توحيد المواطن العربي

ولفت إلى أنَّ القناة ستكون لها ذراع قوية في توحيد المواطن العربي أمام شاشة واحدة تجمع كل الأخبار والتفاصيل بصدق وشفافية ومهنية عالية، فحينما يجد المواطن العربي أنَّ هناك قناة توفر له كل ما يريد معرفته عن وطنه سيتوجه إليها دون شك.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنَّ انطلاق القاهرة الإخبارية بالشكل الذي رأيناه أمس يوضح لنا مدى جدية الدولة والمؤسسات العاملة بها في بناء الوعي، والحفاظ المشاهد العربي بتقديم محتوى يليق به ويكون على قدر توقعاته.