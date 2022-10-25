حزب الجيل: تنوع المناقشات أثرى مخرجات المؤتمر الاقتصادي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي بالإجراءات التنظيمية المصاحبة لانعقاد المؤتمر الاقتصادي، وكذلك الإدارة المنضبطة والمهنية العالية الواعية لإدارة الجلسات على مدار أيامه الثلاثة.

وشدد حزب الجيل، فى بيان، على أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي فى هذا التوقيت، وبهذا التنوع في المشاركة، سواء من الحكومة وخبرائها ورجال الأعمال والصناع والمستثمرين ورؤساء الأحزاب والنواب، لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، بهدف إعداد خارطة طريق للاقتصاد المصري ليكون أكثر تنافسية.

تصنيع مستلزمات الإنتاج

وتطرق البيان إلى عملية الاقتراحات المقدمة من القطاع الخاص، خاصة في مجال القطاع الصناعي، وتركزت كلماتهم واقتراحاتهم في الجلسة الأولى في اليوم الثالث والأخير، حول كيفية تعميق وتوطين الصناعة، والتي يجب أن تكون هدفا للدولة والحكومة في المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء مصانع لكل مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، والتي تصل إلى 56% من حجم الوراردات المصرية، وبعد ذلك يتم الاتجاه لزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار سنويا، وهو ما أجمع الجميع على إمكانية تحقيقه.

وأشاد «ناجى الشهابى» بمتابعة رئيس مجلس الوزراء الدقيقة فى كل الجلسات التى حضرها على مدار الأيام الثلاثة وكان يسجل بقلمه ملاحظات المتحدثين وكان تعليقه فى نهاية الجلسة الأولى من اليوم الثالث مهمة جداً والتي أجاب فيها على أسئلة الحوار الوطنى.

مشاركات متنوعة

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إلى أن هذه المشاركة المتنوعة، والتي جمعت السلطة التنفيذية ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ورؤساء الأحزاب والنواب، كانت الخطوة الأولى لنجاح المؤتمر، والذي تميز بالمصارحة والمكاشفة بين مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب، وصُناع القرار في الحكومة من جانب آخر، وهذا ما أوضحته جلسات الأيام الثلاثة بجلاء، وبشكل لا يمكن أن تخطأه العين.

وأكد «الشهابي»، أن المؤتمر بجلساته المنضبطة على مدار أيامه الثلاثة حقق الهدف منه، والذى رفعه شعاره نحو «خارطة طريق اقتصادية أكثر تنافسية»، بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وستكون مخرجاته مُلزمة للتطبيق مع صياغة وتطبيق جديد للقوانين التي تحفز الاستثمار، وتحقق المعالجات الاقتصادية للظروف الراهنة.