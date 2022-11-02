بعد إحباط محاولة اختطاف ابن صاحب مطعم بالدقهلية.. العقوبة تصل إلى الإعدام

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة اختطاف طفل (12 عاما)، نجل صاحب مطعم في الدقهلية، حيث أُلقي القبض على المتهم الذي طالب أهل الطفل بدفع فديّة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفي هذا الصدد، عقّب أشرف ناجي، المحامي بالنقض، قائلا إنّ المتهم يواجه عقوبة الخطف وطلب فدية، وفقًا لقانون العقوبات.

وقال المحامي إنّ المادة رقم 288، نصت على أنّ «اختطاف طفل ذكر لم يكمل 16 عاما، واختطاف فتاة، تتفقان في أحكامهما العامة، لكن حال اقتران جريمة الخطف بأي جناية أخرى، مثل هتك العرض إذ كانت المخطوفة فتاة، فإنّ العقوبة تكون الإعدام»، موضحًا أنّ صفة المجني عليه من أهم الأركان التي يجب توافرها في جريمة الخطف، إذ حدد المشرع بعض العقوبات الشديدة حال كانت الضحية أنثى، إذ تبدأ العقوبة من السجن 7 سنوات على أن تصل للسجن المؤبد، وفي بعض الحالات تكون الإعدام.

عقوبة خطف الأطفال

وأضاف المحامي، أنّه وفقًا لتعديل القانون للمادة 290، تصبح عقوبة الخطف الإعدام، وحال طلب فدية بناء على جريمة الخطف، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 حتى 20 عامًا.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من صاحب مطعم وأحد الأشخاص، يفيد باتهامهم لشخص آخر، خطط لاختطاف ابن الأول (12 عاما)، وذلك بعد خروجه من المنزل إلى المدرسة، لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وأضاف الثاني أنّ الشخص الآخر طلب منهما الاشتراك معه في اختطاف ابن الأول، ومنحهما مبلغ نظير ذلك، وباستدعاء الأخير وبسؤاله اعترف بذلك.

وتم استهدافه والقبض عليه، وتبيّن أنّه عاطل ومقيم بالمركز، واعترف بارتكاب الواقعة، لعلمه بأنّ والد الطفل ميسور الحال، ولطلب فدية نظير إطلاق سراحه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.