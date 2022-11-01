«التضامن» توجّه بحصر الأطفال الأكبر من 15 عاما بدور الرعاية لاستخراج رقم قومي

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بإجراء حصر كامل للأطفال في دور الأيتام الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاما، ولم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي بعد إتمام السن القانوني.

مشروع قانون الرعاية البديلة

وأشارت وزيرة التضامن، خلال الجلسة الحوارية على هامش فعاليات مناقشة مشروع قانون الرعاية البديلة، إلى أنّه جرى إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، في محاولة من الوزارة لإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد، تم إعداده بمشاركة بعض منظمات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

تطوير منظومة الرعاية البديلة

وتابعت أنّ الوزارة استهدفت إعداد القانون، ليكون مظلة لتطوير منظومة الرعاية البديلة، بهدف توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

ولفتت إلى أنّ العمل جار لتحقيق لإتاحة تدرج ملزم لأنظمة الرعاية البديلة، بدءا من الرعاية الأسرية البديلة، وصولا إلى الرعاية المؤسسية كملاذ أخير.

وأوضحت أنّه جرى استحداث مزايا ومنح للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة التحديات، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وعدم الإيذاء.