سائق يقطع كف «نسيبه» بسبب خلافات أسرية في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على سائق وابن خاله، بعدما أقدما على قطع كف نسيب الأول، وإصابته بجرح قطعي في الرأس والبطن، بسبب خلافات أسرية.

مشاجرة مع صهره

وورد بلاغ من إحدى المستشفيات، يفيد وصول المدعو محمود أبو العز، 25 سنة، سائق توكتوك، ومقيم في عرب غنيم، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وجرح قطعي غائر بالبطن، وبتر في كف اليد اليسري، على أثر مشاجرة مع صهره.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود خلافات أسرية وراء الواقعة، وأنه يتهم كل من «محمد ص.ح.ف»، 30 سنة، سائق ومقيم في شارع المجنون عرب غنيم، و«شعبان ص.ب.ع»،47 سنة، حلاق ومقيم في المشروع الأمريكي.

وبإجراء التحريات تبين هروب المتهمان عقب تنفيذ الواقعة إلى محافظة المنوفية، للاختباء عن أعين الشرطة، إلا أن رجال مباحث حلوان استطاعوا رصدهم، وإرسال مأمورية لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، وتمكنوا من ضبطهما.

استخدام سلاح أبيض

وبمواجهتهما بالواقعة، قررا بسابقة تعدي المجني عليه على زوجته، شقيقة المتهم الأول، لوجود خلافات أسرية بينهما، وحضر المجني عليه للتشاجر معهم، فقام المتهمان بالتعدي عليه، وأحدث الأول إصابته باستخدام سلاح أبيض «كزلك»، وفر هاربًا، وبالعرض على العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث أمر بتحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الأمر.