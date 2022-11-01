أماكن عرض فيلم الأكشن Blowback في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الأكشن Blowback، وتدور أحداثه حول شخص يسعى لتنفيذ الأمر بشكل مثالي بعد التخطيط لعملية سرقة مثالية، ولكن بمرور الوقت يتعرض للغدر والخيانة من زملاؤه، ما يجعله يسعى للانتقام مرة أخرى.

أبطال فيلم Blowback

أبطال فيلم Blowback هم راندي كوتور، كام جيجنديت، كريستوفر ماهر، لويس مانديلور، ريان إم شو، رافائيل كابريرا، والمخرج تيبور تاكاس والفيلم من تأليف ماثيو إيسون، و روبرت جياردينا.

أماكن فيلم Blowback

ويمكن عرض فيلم Blowback في سينمات أمريكانا بلازا، سينما أركان، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما فوكس مول مصر، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة

وتعرض السينمات المصرية أفلام جديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع، منها فيلم Blowback، وأيضا فيلم Detective Knight الذي تدور أحداثه حول المحقق جميس نايت الذي يتوغل داخل شوارع لوس أنجلوس في الهالوين.

ويسعى لتعقب مجموعة من اللصوص ممن تسببوا في إصابة زميله خلال مقاومة اللصوص في عملية سرقة، وأيضا فيلم التشويق Blackout الذي تدور أحداثه حول رجل يستيقظ في المستشفى يجد نفسه فاقد للذاكرة مما يضطر للهرب من عصابة خطيرة.

وعرضت دور العرض فيلم الرعب Prey for the Devil الذي تدور أحداثه حول راهبة تتحضر لجلسة طرد الأرواح الشريرة ولكن سرعان ما تواجهها قوى شيطانية متعلقة بماضيها.

ويعرض فيلم بنات عبدالرحمن من بطولة صبا مبارك الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء حول أربع شقيقات، يسيطر الجفاء على العلاقة بينهن ثم يقررن البحث للعثور على أبيهن بعد اختفائه، ما يجمع شملهن مرة أخرى.