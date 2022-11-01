انقطاع المياه عن عدة قرى بالدقهلية غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك المغذي لقرية الجمال، غدا الأربعاء، ما يتسبب في قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن عدة قرى وعزب بنطاق مركز منية النصر.

أماكن قطع المياه في الدقهلية

وأكدت «مياه الدقهلية»، في بيان صحفي، أن أعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك يستدعي قطع المياه عن قرى النزل والجمال والعزب التابعة لهما، وذلك غدا الأربعاء لمدة 5 ساعات، في الفترة من الساعة 1 ظهرا وحتى 5 مساء.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قافلة طبية للعاملين بشركة مياه الدقهلية

وفي سياق آخر، نظمت شركة مياه الدقهلية، اليوم، برعاية المهندس خالد نصر؛ رئيس الشركة، قافلة طبية للعاملين بالشركة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالدقهلية، وشملت تقديم خدمات طبية والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة، وتستمر حتى غدا الأبعاء.

كما قدمت القافلة ندوة للسيدات عن كيفية الاهتمام بالصحة وطرق الكشف الذاتي لبعض الأمراض.