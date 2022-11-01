قطع المياه عن 6 مناطق في سوهاج لمدة 8 ساعات

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج عن قطع المياه اليوم الثلاثاء عن 6 مناطق بحى شرق سوهاج وهى مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الاطاولة والتل الاوسط من الساعة 10 مساء اليوم لمدة 8 ساعات حتى السادسة من صباح الاربعاء صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

تصليح خط طرد صرف صحى

واضاف العضو المنتدب لمياه سوهاج فى بيان انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال اصلاح خط طرد صرف صحى قطر 900 ملى.فيما اوضحت هدير التونى مسئول الاعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg .

توزيع مياه مجانية

وصرحت انه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الامن وبجوار مدرسة عرب الاطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.