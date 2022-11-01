هطول أمطار متوسطة بالغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظة الغربية، منذ قليل، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن ومراكز وقرى المحافظة، وخاصة مدينة المحلة الكبرى، دون تأثير على الحركة المرورية، وذلك ضمن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام السابقة، ووفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وجود غيوم تقطع أشعة الشمس على محافظة الغربية، وبلغت فرصة سقوط الأمطار 30%، على أن تكون حالة الطقس مائل للحرارة نهاراً ومائل البرودة نسبياً في الساعات المتأخرة من الليل، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

الغربية ترفع حالة الطوارئ

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجهات المعنية رفعت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار، وانتشرت سيارات شفط المياه في شوارع وميادين المحافظة، طبقا لخطة الانتشار، مع انعقاد دائم إلى غرفة الأزمات لتلقى شكاوى المواطنين، ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار، وتم إلغاء كافة الإجازات.