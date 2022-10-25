سقوط أمطار متوسطة على دمياط.. واستعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة دمياط سقوط أمطار متوسطة، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انتظام حركة الملاحة بهيئة الميناء، واستمرار العمل ببوغاز عزبة البرج، كما شهدت اعتدالًا في درجة حرارة الجو، وذلك تزامنًا مع انتهاء ظاهرة كسوف الشمس.

رفع درجة الاستعداد القصوى

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتدال الطقس في أنحاء الإقليم، ووجود توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمسئولي الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار سقوط الأمطار.

ولم تتأثر الأسواق بسقوط الأمطار في مدينة دمياط، وانتظم إقبال الأهالي على شراء الخضروات والفواكه من سوق الشرباصي، وكذلك الأسماك من السوق الكبير بالقنطرة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسليك البالوعات وحصر مناطق تجمع المياه لإزالتها، وخصوصًا في القرى والطرق السريعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية، حيث تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة سقوط الأمطار تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد وتزداد شدة الأمطار من مساء اليوم، لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناه وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى مناطق من القاهرة الكبرى.