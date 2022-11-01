سقوط أمطار غزيرة على 5 محافظات.. واستعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت عدة محافظات، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم، لا سيما في الساعات الأخيرة من الليل.

سقوط أمطار في عدة محافظات

وشهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم، بدأت في ساعات متأخرة أمس، بتعرض مراكز المحافظة إلى رعد وبرق وتساقط الأمطار.

فيما تعرضت قبل ساعات قليلة محافظة كفرالشيخ إلى سقوط أمطار غزيرة على بعض المراكز، حيث زادت حدتها على مركز الحامول، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتساقطت أمطار متوسطة على محافظة الغربية عصر اليوم، وهو ما وجه معه المحافظ الدكتور طارق رحمي برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع الأمطار.

رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار

ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة دمياط، والتي تعرضت إلى هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم، ورفعت الجهات المعنية حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وتعرضت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، إلى سقوط أمطار متوسطة زادت حدتها على بعض المراكز وسط انتشار لمعدات رفع مياه الأمطار من ميادين وشوارع المحافظة.

يشار أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض العديد من المحافظات اليوم إلى سقوط أمطار غزيرة متفاوتة الشدة بين 40 و60% على مدار اليوم.