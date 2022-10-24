أسعار تذاكر حفل محمد منير في دار الأوبرا المصرية.. تبدأ من 410 جنيهات

يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الواحد والثلاثون، على أن يُقام الحفل في الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني أبرزها شبابيك، في دايرة الرحلة، شمندورة، يونس، للي، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

ومن المقرر أن تكون أسعار تذاكر حفل محمد منير المقبل في دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية 410 جنيهات، و810 جنيهات، 1210 جنيهات، 2010 جنيهات.

ضوابط حضور حفل منير في دار الأوبرا

وحددت دار الأوبرا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها عدد من الضوابط لحضور الحفل أبرزها ارتداء الزي اللائق بالمكان، وغير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، ويجب الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، وإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ويجب الالتزام بالحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور، وممنوع تحريك المقاعد، كما أنه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، وممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

حفلات الموسيقى العربية تقام في دار الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية ودار أوبرا دمنهور، وبدأت حفلات الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر على أن تستمر الحفلات حتى يوم 3 نوفمبر في حفل الفنانة أصالة.