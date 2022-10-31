المطرب فريد يشارك محمد منير وعزيز مرقة حفلتهما بالإسكندرية.. 10 نوفمبر

كشفت الجهة المنظمة لحفل الكينج محمد منير، المقرر إقامته يوم الخميس 10 نوفمبر المقبل، في «أليكس ارينا جويل فيستيفال»، بمنطقة سيدى جابر في الإسكندرية، عن مشاركة المطرب فريد بعد تصدره التريند بأغنية «لو جاي في رجوع» في الحفل مع الفنان عزيز مرقة والكينج محمد منير.

فريد مفاجأة حفل منير

ويعتبر حفل فريد الأول بعد نجاح أغنيته «لو جاي في رجوع»، التي حققت ما يزيد على 31 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

10 نوفمبر حفل الكينج محمد منير وعزيز مرقة

وكان محمود عبد القادر، «منظم الحفل» كشف أن ما تردد عن إلغاء أو تأجيل الحفل، مجرد شائعات، ولا أساس لها من الصحة، وأنه في إطار استعداداتنا الجادة لتقديم حفل أكثر قوة، من الحفل الذي تشرفنا بتنظيمه للكينج محمد منير، خلال موسم الصيف الماضي، عقدنا جلسة مع الجهات الأمنية بالمحافظة، ولم يتم التطرق إطلاقا لفكرة التأجيل أو الإلغاء، بالعكس وجدنا ترحيبا ودعما لتقديمه على أعلى مستوى، وبدأنا دراسة توفير كل السبل لتأمينه».

وأضاف: «قمنا بتوفير معدات حديثة ضد المياه لتأمين الأجهزة، وكذلك المسرح بشكل تام، في حالة سقوط أمطار، وليس لدينا أي قلق، بالعكس عادة وبحكم تجاربنا، تفاعل الجمهور وحماسه يكون أكبر في الشتاء».