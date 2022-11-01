رئيس «خطة النواب»: مخرجات المؤتمر الاقتصادي تواجه الغلاء والتضخم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مخرجات المؤتمر الاقتصادي تؤكد مواجهة التضخم والغلاء وحماية الشريحة الأكبر في المجتمع من تداعيات الغلاء وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحدودية النقد الأجنبي التي أدت لاختناق في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد الدولي

وأوضح «الفقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر فضائية «dmc»، أنه كان من الضروري الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمات الراهنة، وجرى الاتفاق على تمويل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لافتا إلى أن أحد محاور الاتفاق تتعلق بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية لحماية المتضررين من الغلاء التي تكلفت ما يقرب من 67 مليار جنيه، واليوم ناقش البرلمان الزيادة في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور من خلال تشريعات قانونية.

البرلمان ناقش قانون لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن البرلمان ناقش قانونا لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وقرر البنك المركزي مرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وفقا لقوى العرض والطلب بالسوق وتدريجيا سنجد أن الجنيه المصري يستقر مقابل العملات الأجنبية الأخرى مع تدفقات النقد الأجنبي للمصريين العاملين في الخارج والسياحة ومختلف أنواع الاستثمارات.

النقد الأجنبي

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النقد الأجنبي تستخدمه البنوك في فتح الاعتمادات، وسيتم العودة قريبا لمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المالية لأنها الأسرع في توفير العملة للاستيراد، لافتا إلى أن أسعار الصرف تشهد تذبذبا خلال الشهر الجاري وتستقر بعد وجود وفرة في النقد الأجنبي، وسيعود الدولار لسعر الطبيعي في الأسواق الذي يصل إلى أقل من 24 جنيها.