تنسيقية شباب الأحزاب تستمع لمطالب عمال اليومية بالجيزة من «الحوار الوطني»

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني، في شارع الجمعية بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لليوم السابع على التوالي، إذ عقد النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع عدد كبير من العمالة اليومية في منطقة شارع ترعة زنين، حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري، والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وتطرقوا إلى ضرورة الاهتمام بالعمالة اليومية والحرفيين ومحاولة إيجاد فرص عمل فضلا عن الحديث عن بعض مشاكل الدائرة التي تندرج تحت ملف المحليات مطالبين ضرورة الاهتمام بهذا الملف.

وطالبوا بضرورة توسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عددا أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية، فضلا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين.