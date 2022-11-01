تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد لقاءً جماهيريًا في القليوبية

عقد محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً بنادي شبين القناطر في القليوبية، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحوار الوطني.

مشروعات كبرى تشهدها مصر

وقال «بدر»، إن فاتورة الإصلاح الاقتصادي، تم استردادها في صورة خدمات في القرى والمدن ومشروعات كبرى تشهدها مصر، مؤكدا أنه حتى عام 2015، كان الصرف الصحي حلما بالنسبة للمواطنين، لكنه صار واقعًا في غالبية القرى، فضلا عن الغاز الطبيعي وشبكات الكهرباء والطرق.

وأشاد بدر بالوعي الكبير لدى المواطن، مطالبا من لديه أي طريق للإصلاح بطرحه، مشددا على أن الدولة ستساعده في ذلك، وقال إن من يريد الفوضى وعودة العجلة إلى الخلف، سيصطدم بالشعب المصري الذي لن يسمح بحدوث ذلك.

مجالس محلية قوية

وتحدث المواطنون عن ضرورة وجود مجالس محلية قوية تساعد المواطنين في حل الكثير من مشاكلهم والرقابة على الإدارات المحلية، كما طالب الحضور بضرورة تقديم الدعم الكامل للطبقة المتوسطة التي تأثرت نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.