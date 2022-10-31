محافظ بني سويف يشهد ندوة «تنسيقية شباب الأحزاب» ضمن الاستعداد للحوار الوطني

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الندوة التي نظمتها تنسيقية لشباب الأحزاب والسياسين، مساء اليوم، بنادي الإدارة المحلية، ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. ‏

مشاركة متنوعة من فئات المجتمع

وحضر فعاليات الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع المحافظة، بلال حبش، نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، وشباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري وبرلمان الشباب والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة والنقابات والإعلاميين من مراسلي الصحف ومندوبي القنوات والمواقع الإخبارية.

محافظ بني سويف يعرب عن سعادته بالمشاركة في الندوة

في بداية الندوة أعرب المحافظ عن سعادته وحرصه للمشاركة في هذه الندوة ضمن خطة تننسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع المحافظة للمساهمة في دفع خطط التنمية في مختلف المجالات، وفي إطار خطة التنسيقية الشاملة للدفع بخطة ورؤية مصر 2030، مثمناً دور التنسيقية ومشاركتها المتميزة في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبني سويف بشكل خاص، مؤكدا على أن توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا يعد داعما نوعيا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية.

تفاعل المواطنين في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في العديد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية من الصحة والتعليم والطرق والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والسياحة الاستثمار وقانون البناء والتصالح ومنظومة التقنين وغيرها من الموضوعات.

يأتي ذلك بالإضافة لفتح باب الحوار للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

اهتمام كبير من الدولة بالصعيد

من جانبهم، أشار أعضاء التنسيقية أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بالصعيد، وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير في حجم ونوعية المشروعات التي تم تنفيذها في كافة القطاعات والمرافق والبنية التحتية وفي كل المناحي، مشيرة إلى أن الهدف من الندوة لتعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى بكل شفافية وإيصالها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف على هذه المشكلات وتلك الرؤى ووضعها في الاعتبار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للحوار الوطني، وتوجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.