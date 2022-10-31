عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية والتحول الديمقراطي

قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظمات المجتمع المدني هي الشريك الأساسي في أي عملية تنمية مستدامة وتحول ديمقراطي في أي دولة في العالم وليس في مصر فقط، ومن أجل توفير مناخ ديمقراطي آمن تتحرك خلاله منظمات المجتمع المدني بحرية كاملة ضمن عام المجتمع المدني الذي تضمن استراتيجية كاملة ومبادرات لحقوق الإنسان.

تقييد الحركة والقيود المفروضة على الأنشطة

وأوضحت «فهمي» خلال استضافتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أن تقييد الحركة والقيود المفروضة على الأنشطة والخطاب الإعلامي المعادي لمنظمات المجتمع المدني يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق العمل الأهلي.

المجتمع المدني يشمل المنظمات الخيرية والتنموية والتعاونية

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هناك معوقات لا تزال موجودة، وعلى مدار 9 سنوات نتلقى خطاب إعلامي معادي لكل منظمات المجتمع المدني ويحصرها في جزء الجمعيات الحقوقية بالرغم من أن المجتمع المدني يشمل المنظمات الخيرية والتنموية والتعاونية والنقابات المهنية والعمالية، لافتة إلى أن خلق مناخ من العمل به حركة وفعالية وإشراك حقيقي لمنظمات المجتمع المدني يتطلب إزالة المعوقات القانونية والتنفيذية والقيود المفروضة على الأنشطة والتأسيس في محاولة لبناء الثقة وتعزيز فكرة القبول المجتمعية للعمل المدني.