رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع القاهرة وتدعيم الأحياء بسيارات الصرف (صور)

تواصل أحياء محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار لتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق وتنفيذ الخطة المحكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

تدعيم الأحياء بمعدات وسيارات الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تتم المتابعة المستمرة لما يستجد من أعمال مع تدعيم الأحياء بمعدات وسيارات الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار الشديدة، وتمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط المحددة لها.

وأشارت إلى التنسيق التام والكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي ومرفق المياه لتجاوز أزمة الطقس السيئ، بالإضافة إلى المتابعة لحظة بلحظة ورفع درجة الطوارئ إلى القصوى.

التعامل مع مياه الأمطار بشوارع المعادى

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي المعادي بحضور اللواء أحمد جودة رئيس الحي لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في كسح وشفط مياه الأمطار مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية للتعامل مع كافة المستجدات التي شملت كورنيش النيل ومحيط المستشفى العسكري للقوات المسلحة، وأمام جزيرة المعادي وأبراج عثمان، ورفع التراكمات بشارع 77 تقاطع شارع 10، وميدان سوارس وكوبري الحرية ومدخل المعادي 2، وشارع 9 و شارع 10، وتم التنبيه على مشرفي المناطق برفع أى مستجدات أخرى إلى جانب التحرك السريع تجنبًا لوقوع الأزمات والإبلاغ الفوري لغرف عمليات الأحياء للتعامل مع الأزمة.

وشددت نائب المحافظ على الأحياء الاستعداد الكامل والجاهزية بجميع الأحياء الجنوبية لسرعة التعامل مع أى مستجدات جراء سوء الأحوال الجوية.

إزالة تراكمات الأمطار في دار السلام

ونفذت الأجهزة التنفيذية بنطاق حي دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، أعمال شفط مياه الأمطار، وإزالة كافة التراكمات باستخدام المعدات والسيارات بنطاق كورنيش النيل، ومتابعة جميع شوارع وميادين الحي لرفع كافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.