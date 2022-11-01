«القاهرة» تعلن الطوارئ للتعامل مع تراكمات المياه وهطول الأمطار

تعرضت القاهرة الكبرى، اليوم، لأمطار خفيفة بمناطق متفرقة قد تزداد شدتها على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وفق تأكيدات هيئة الإرصاد الجوية، فيما بدأت شركة الصرف الصحي بالقاهرة نشر معداتها وسيارات الشفط مع التركيز على بعض النقاط مثل مطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وتواجد العاملين بالشارع، بعد رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار وفق توقعات الأرصاد الجوية، ويتم التعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن تجمعات المياه أو حدوث طفح أو تطهير بالوعات، لافتًا إلى أن الشركة بدأت استعدادها مبكرا لموسم الشتاء بغرض التعامل مع مياه الأمطار.

فرق للطوارئ

وأشار إلى الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة بالتنسيق بين الصرف الصحي والجهات الأخرى لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة بشأن سحب تراكمات مياه الأمطار، والعمل على انتظام الحركة المرورية.

يذكر أن غرفة عمليات محافظة القاهرة تتابع مع الجهات المعنية خطط التعامل مع أي طارئ والاستعداد للأمطار وإزالة أية تراكمات للمياه لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.