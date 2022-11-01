عاجل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، عن استمرار تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

وبحسب خبراء الأرصاد، تشهد القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، سقوط أمطار خفيفة قد تزداد شدتها على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، ومن بين المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، المعادي والمقطم.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه مع قدوم ساعات الليل يسود طقس لطيف في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل ومع الساعات الأولى من صباح الغد.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

ووفق منشور هيئة الأرصاد، تكون درجة حرارة الصغرى على القاهرة والعاصمة الإدارية 19، بينما على 6 أكتوبر، 18 درجة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التي تصدرها على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.