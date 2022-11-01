سقوط أمطار على الخصوص وشبرا الخيمة بالقليوبية ورفع حالة الطوارئ «صور»

شهدت مناطق الخصوص وغرب شبرا الخيمة سقوط أمطار غزيرة، الليلة، ما تسبب في غرق بعض المناطق بالمدينتين، وعلى الفور جرى رفع حالة الطوارئ، وانتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لرفع تجمعات مياه الأمطار، وانتشرت المعدات بالطرق السريعة والميادين في المدن الأخرى تحسبا لسقوط أمطار.

سقوط أمطار علي شبرا والخصوص بالقليوبية

وتعرض عدد من مناطق الخصوص وغرب شبرا الخمية، اليوم الثلاثاء، لتساقط أمطار أدت إلى تراكم المياه في الشوارع وإعاقة حركة مرور السيارات والمواطنين، ووفق بيان لشركة المياه تم الدفع بسيارات كسح المياه من الشوارع، حيث انتشرت معدات الشركة بالخصوص وغرب شبرا الخيمة لرفع تجمعات مياه الأمطار.

طوارئ في القليوبية بسبب الأمطار

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد من خلال توفير المعدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

وكانت محافظة القليوبية قد أنهت استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وذلك لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق، منعا لوقوع أي كوارث، وحفاظا على السير الطبيعي للحركة المرورية بشوارع المدن والقرى.