مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بالفيوم.. «البيت وقع عليهم»

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار منزل وهم داخل حفرة يبلغ عمقها 30 متراً، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في قرية الغرق بحري بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فيما أصيب آخرون بإصابات متنوعة، حيث كانوا برفقة المتوفين الثلاثة، ولكنهم كانوا خارج الحفرة..

ولا تزال قوة من مركز شرطة إطسا متواجدة بمكان انهيار المنزل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

بلاغ بمصرع 3 أشخاص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، يفيد وفاة 3 أشخاص إثر انهيار منزل عليهم وهم داخل حفرة عمقها 30 متراً أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الغرق بنطاق المركز.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر انهيار منزل بسبب التنقيب عن الآثار، عن مصرع 3 أشخاص وهم «رمضان ط ع»، ونجل عمه «عادل م ع»، و«نادي ع أ»، كما أُصيب نجل شقيق الأول والثاني، ويدعى «عمرو أ ط ع»، وآخرون.

وتمكن أهالي القرية من إخراج المصابين من أسفل الأنقاض، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من انتشال جثث المصابين من عمق الحفرة.

حلم الثراء أنهى حياتهم

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، وتحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، أنّ المتوفين والمصابين كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل، حيث قاموا بعمل حفرة عمقها 30 متراً، فانهارت فوقهم هي والمنزل، فيما عُثر على أدوات الحفر أسفل الأنقاض، لينتهي حلمهم بالثراء السريع بالموت.

ندب لجنة من الآثار

وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بندب لجنة من الآثار لفحص المنزل، والتأكد من وجود آثار من عدمه، وتقديم تقرير بذلك.