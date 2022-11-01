سقوط أمطار غزيرة على مدينة زفتى بمحافظة الغربية

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، موجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على معظم المناطق والقرى، أدت إلى تراكم مياه في الشوارع الرئيسية والجانبية، وتم الدفع بسيارات قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة زفتى، لرفع آثار الأمطار.

رفع مياة الأمطار بزفتى

وقال إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتى، لـ«الوطن»، إنه يجري الآن عمليات رفع مياه الأمطار بالاشتراك وتعاون مكثف بين رجال مجلس مدينة زفتى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى، وقوات الحماية المدنية، مشيراً أن هناك انتشار مكثف للسيارات لرفع آثار المياه الناتجة عن الأمطار.

رفع حالة الطوارئ وتحذيرات للمواطنين

وكانت بعض المناطق بمحافظة الغربية تعرضت اليوم لسقوط أمطار متوسطة بمدينة المحلة الكبرى وغزيرة على مدينة زفتى، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تراكمات لمياه الأمطار، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة العمومية، والسير أسفل اللافتات المعدنية والمباني القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، أن نسبة هطول الأمطار على محافظة الغربية 30%، مع نشاط ملحوظ للرياح.