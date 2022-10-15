سقوط أمطار متوسطة على مدن الغربية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، إلى موجة من الطقس السيئ، وتساقط الأمطار المتوسطة، مصحوبة بنشاط بموجة من الصقيع، مع انتشار سيارات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار في حالة تراكم المياه.

وكانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للأمطار مساء اليوم السبت، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من احتمال سقوط أمطار بداية من مساء اليوم السبت 15 أكتوبر، حيث تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقاً للاجتماعات التنسيقية استعداداً لسقوط الأمطار.

صيانة أعمدة الإنارة

وقال محافظ الغربية، في تصريح لـ«الوطن»، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتم مراجعة كل أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

انعقاد غرفة الطوارئ بشكل دائم

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.