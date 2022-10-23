هطول أمطار على الغربية.. والمحافظة تعلن الطوارئ وتلغي الإجازات

شهدت محافظة الغربية، منذ قليل، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع نشاط ملحوظ للرياح على بعض مراكز ومدن وقري المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة، فيما انتشرت سيارات شفط المياه، طبقا لخطة المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات بتعرض عدد من المحافظات، ومنها محافظة الغربية، إلى سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، مصحوبة بنشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، على بعض المراكز ومدن وقرى المحافظة، ونوهت بضرورة توخي المواطنين الحذر وارتداء الملابس المناسبة.

الغربية تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار

وكانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الإستعداد، ومنع الإجازات، وعقد اجتماع تنسيقي مع رؤساء المدن والأحياء، لتأكيد علي تتنفيذ الخطة الموضوعة، لمواجهة الطقس السيئ، والتأكد علي جاهزية بلوعات الصرف الصحي، ومراجعة كافة أعمدة الإنارة العمومية، وعزلها جيدة حفاظا على ارواح المواطنين.

تحذيرات محافظة الغربية للمواطنين

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، والابتعاد عنها أثناء سقوط الأمطار، وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية، والأشجار الضخمه، كما قامت بتخصيص رقم 0403341233 لتلقي شكاوي المواطنين، في حالة وجود اي تجمعات لمياه الأمطار.