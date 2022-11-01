نشأت الديهي: هناك ميراث ثقيل من الأزمات في الدول العربية

دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى ضرورة أن تساند القمة العربية المصالح العربية، خاصة في ملف الأمن المائي، موضحًا أن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، تحدث بأن الرئيس السيسي سيتناول ملف سد أثيوبيا في القمة العربية، والتدخلات الخارجية في الدول العربية.

التدخلات الخارجية في الدول العربية واضحة للجميع

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن التدخلات الخارجية في الدول العربية واضحة للجميع، موضحًا أن هناك ميراث ثقيل من الأزمات في الدول العربية.

الأزمات تلاحق العالم كله

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أنه يتمنى العمل على التنسيق ما بين هذه الدول في حل الأزمات المختلفة التي تواجه العالم العربي، بصفته جزء من العالم الخارجي.