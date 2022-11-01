اعترافات المتهم بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر: بستخدمها في وقائع السرقة

خضع المتهم في قضية حيازة أسلحة نارية واستخدامها في وقائع السرقة بالإكراه بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، لجلسة تحقيق كاملة للإدلاء بأقواله حول الواقعة أمام جهات التحقيق، التي انتهت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت جهات التحقيق ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تعاطيه المخدرات لبيان إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه.

المتهم يستخدم المضبوطات في وقائع السرقة بالإكراه

وفقًا للتحقيقات الخاصة بالواقعة، أن المتهم مسجل خطر محل إقامته محافظة سوهاج، وأنه استأجر غرفة بأحد العقارات تحت الإنشاء كائن بمنطقة مدينة نصر معترفًا بأن تلك المضبوطات يستخدمها في وقائع السرقة بالإكراه، وترويع المواطنين للحصول منهم على الأموال.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، بعدما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة سوهاج باستئجار غرفة بأحد العقارات تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ويتردد عليها خلسة حاملاً حقائب وأجولة، وجرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالغرفة المشار إليها، وعثر بداخلها على 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و32 خزينة، و3 صديري واقي حامل خزن سلاح.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني المنتظر للمتهم بشأن تلك الواقعة، شرحه المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن» إن عقوبة السرقة بالإكراه وردت في قانون العقوبات قائلا:« عقوبة السرقة بالإكراه السجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقًا لنص مادة السرقة بالاكراه 314 من قانون العقوبات المصري التي تنص على يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية».