أمير المصري ومايان السيد أبرز حضور العرض الخاص لفيلم «هاشتاج جوزني»

وصل عدد من أبطال فيلم «هاشتاج جوزني»، إلى العرض الخاص للفيلم المقام حاليا داخل إحدى السينمات بمول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر، قبل عرضه رسميًا فى جميع دور العرض .

حرص الحضور إلى العرض الخاص كل من مايان السيد، ودينا، وأمير المصري، والمطرب أبو، والمخرج عصام نصار، وريهام الشنواني، وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل فيلم هاشتاج جوزني

فيلم «هاشتاج جوزني»، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدانها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.