قبل طرحه بدور العرض 3 نوفمبر.. 5 معلومات عن فيلم «هاشتاج جوزني»

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم هاشتاج جوزني بدور العرض، الذي من المقرر عرضه يوم 3 نوفمبر المقبل، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

انتهى أبطال فيلم هاشتاج جوزني من تصوير العمل كاملاً منذ فترة، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، على أن يجري طرحه في شهر نوفمبر المقبل.

معلومات عن فيلم هاشتاج جوزني

- الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والدراما في قالب واحد.

- تعيش الفنانة مايان السيد قصة رومانسية مع أمير المصري، ويجمع بينهما الكثير من المواقف.

- سبب اختيار اسم الفيلم ليكون «هاشتاج جوزني»، يعتمد على عامل الغموض والجذب، حتى لا يجري حرق أحداثه.

دور أمير المصري في الفيلم

- يقدم الفنان أمير المصري، دور شخص يدعى «فارس» يعمل كلاعب DJ، ويعيش حياة بسيطة للغاية وفجأة رأى حلم عمره.

- العمل الأول الذي يجمع بين أمير المصري ومايان السيد في السينما.

أبطال فيلم «هاشتاج جوزني»

فيلم «هاشتاج جوزني»، من بطولة أمير المصري، مايان السيد وبيومي فؤاد، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ونخبة من الشباب، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.