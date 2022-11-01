طقس الأسبوع القادم في المحافظات.. سقوط أمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، حالة الطقس الأسبوع القادم في المحافظات، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، حيث تعرضت لسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة.

طقس الأسبوع القادم في المحافظات

ويشهد طقس الأسبوع القادم في المحافظات أمطارا خفيفة إلى متوسطة بمناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 40 - 50%، وذلك على فترات متفاوتة.

طقس الأسبوع القادم في محافظات القناة

وتتعرض محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، فيما تتعرض القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار بنسبة 20%، على أن يشهد طقس جنوب سيناء نشاطا لحركة الرياح.

ويشهد الخميس المقبل 3 نوفمبر، تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، فيما يشهد طقس جنوب سيناء نشاط لحركة الرياح.

شبورة مائية ونشاط للرياح

بينما يشهد الطقس من يوم الجمعة 4 نوفمبر حتى الأحد 6 نوفمبر، تكوّن الشبورة المائية على الطرق التي تربط بين الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء، مع نشاط للرياح أحيانا على جنوب سيناء، فيما تنشط الرياح خلال طقس الاثنين 7 نوفمبر على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيئ المتوقع خلال الأيام المقبلة.