قطع المياه عن مدينة نبروه بالدقهلية الخميس المقبل لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة رفع نبروه، الأمر الذي يستدعي قطع مياه الشرب عن مدينة نبروه بالكامل، وذلك يوم الخميس المقبل ولمدة 12 ساعة، من الساعة 6 مساءً وحتى 12 صباحا.

قطع المياه 12 ساعة عن مدينة نبروه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، بالمواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، والتي تمتد على مدار 12 ساعة.

قطع مياه الشرب 5 ساعات في منية النصر

كما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه بقرى النزل والجمال بمنية النصر غداً الأربعاء، وذلك لقيامها بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك المغذي لقرية الجمال بمعرفة المقاولون العرب، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن قرى النزل والجمال والعزب التابعة لها، من الساعة 1 ظهرا وحتى 5 مساءً.