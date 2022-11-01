الفنانة مديحة حمدي لـ «الوطن»: أخضع لعملية جراحية الخميس المقبل

تخضع الفنانة مديحة حمدي، لعملية جراحية يوم الخميس المقبل، لإزالة المرارة، حسبما كشفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن تفاصيل حالتها الصحية.

وقالت الفنانة مديحة حمدي: «يوم الخميس الجاي إن شاء الله، أخضع لعملية جراحية، علشان أشيل المرارة، دعواتكم ليا، هي بقالها فترة تعباني، وأزماتها كترت، ودلوقتي متعلقلي محاليل بسببها».

مديحة حمدي: بحب السينما من صغري

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي، ظهرت كضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة»، مؤخرا، وتحدثت عن حبها الشديد للسينما، وقالت إن والدتها عندما كانت تريد معاقبتها كانت تمنعها من الذهاب لمشاهدة فيلم.

وقالت الفنانة مديحة حمدي، عن أنها في طفولتها كانت تحب الفنانة فاتن حمامة، للغاية، وكانت تريد أن تصل إلى نفس مكانتها.