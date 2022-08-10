مديحة حمدي تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا للمرة الثانية: الأعراض خفيفة

أصيبت الفنانة القديرة مديحة حمدي، بفيروس كورونا، للمرة الثانية وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي وفقًا للطبيب المعالج، وذلك حسب تصريحاتها لـ«الوطن» مع الإشارة إلى أن المسحة التي أجرتها جاءت سلبية، ولكن صورة تحاليل الدم التي أجرتها لم تكن جيدة إلى حد ما.

وطمأنت مديحة حمدي، جمهورها ومحبيها بأنها أصبحت في أفضل حالِِ، خصوصًا أنها أصيبت بكورونا منذ عدة أيام، وبالتالي حالتها تتحسن يومًا بعد الآخر، مضيفة: «الدكتور طمأنني وأكد أن حالتي تتحسن، وأن الأمر سيتم التعامل معه باعتباره دور برد طبيعي».

مديحة حمدي أصيبت بكورونا للمرة الثانية

واستطردت مديحة حمدي: «نتيجة المسحة جاءت سلبية، بعكس نتيجة تحاليل الدم التي لم تكن منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي كان رأي الطبيب هو الأخذ بالأحوط، وألتزم بالعزل المنزلي وعدم الاختلاط بأحد، والحقيقة التزمت بكل ما قاله وحريصة على تناول العلاج والأدوية التي وصفها لي».

مديحة حمدي تخضع للعزل المنزلي والأعراض خفيفة

وعن الأعراض التي تشعر بها، أشارت الفنانة مديحة حمدي إلى أن إصابتها هذه المرة تختلف عن المرة الأولى حيث أصيبت بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي «قبل كده كان الموضوع صعب ومش قادرة اتكلم ولا أتنفس، لكن هذه المرة الحمد لله الأعراض خفيفة ليس بها ارتفاع حرارة ولا إسهال، ولكن تكسير في العظام وشعور بالوهن عمومًا».

وكانت مديحة حمدي، قد تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في شهر مارس الماضي، بعد رفضها خلال برنامج تليفزيوني الحديث عن تفاصيل خطبتها للزعيم عادل إمام، باعتبار أن الحكاية مّر عليها وقت طويل، وأصبح كلاهما متزوجان ولديهما أسرة جميلة.