أخبار المحافظات: مصرع 3 أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. ووفاة شاب في جنازة شقيقه

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث أمس الثلاثاء، كان أبرزها انهيار منزل في محافظة الفيوم على 3 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار فيما توفي شاب آخر خلال محاولته إنقاذ عاملين آخرين من الصعق بالكهرباء.

ففي محافظة الدقهلية لقى شاب يدعى صقر السيد من محافظة الدقهلية، مصرعه خلال محاولته إنقاذ عاملين من الموت صعقا داخل بيارة صرف صحي.

وقالت التحريات الأولية إن المتوفى قرر النزول إليهما لينقذهما فمات صعقا بالتيار الكهربي، بينما أصيب العاملان بعد نزولهما إلى داخل بيارة صرف صحي لمحاولة إصلاح الغاطس الخاص بـ«بيارة الصرف» بعد تعطله وحدوث ماس كهربائي من المولد الواصل للبيارة.

وكشفت المصادر الأمنية إن المتوفى يدعى صقر السيد عبد الخالق الحلبي، وإصابة عاملين آخرين، مشيرة إلى أن ماس كهربائي من المولد الكهربائي الواصل للبيارة، هو وراء الحادث.

مصرع طفل في انقلاب سيارة بأسرة في الغربية

وفي الغربية كوبري الدلجمون العلوي بكفر الزيات، انقلاب سيارة ملاكي تستقلها أسرة كاملة، بعد أن اصطدمت بعمود إنارة، ما تسبب في مصرع طفل وإصابة والدته ووالده وشقيقه وشقيق والده، بإصابات بالغة.

وقالت مصادر أمنية أن شركة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الدلجمون، وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة.

وأشارت التحريات الي أن السيارة تعرضت للانقلاب خلال قيادة شاب يدعي أحمد أنور (طبيب بشري) وزوجته وتدعى «أسماء.ا»، ونجلها، وإصابة شقيق الزوج، بإصابات بالغة ونقلوا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

انهيار منزل الفيوم

وفي مركز إطسا بمحافظة الفيوم لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار منزل عليهم وهم داخل حفرة عمقها 30 متراً أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الغرق بنطاق المركز وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

وقالت المصادر أنه تم انتشال جثامين كلا من «رمضان ط ع»، ونجل عمه «عادل م ع»، و«نادي ع أ»، كما أُصيب نجل شقيق الأول والثاني، ويدعى «عمرو أ ط ع»، وآخرون نجح الأهالي من إخراج المصابين من أسفل الأنقاض.

وندبت جهات التحقيق لجنة من الآثار لفحص المنزل، والتأكد من وجود آثار من عدمه، وتقديم تقرير بذلك فيما تم التحفظ علي الجثامين لحين انتهاء التحقيقات.

وفاة شاب في جنازة شقيقه

وفي الفيوم توفي شخص في وفاة شقيقه خلال تشيع جنازته حزنا على وفاته بصورة مفاجئة رغم أنّه لم يكن يعاني من أي مرض.

وقال محمد جلال، جار المتوفين، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ جارهم محمود رمضان علي عبد الهادي، في العقد الرابع من العمر، توفى بصورة مفاجئة بعد وفاة شقيقه الأكبر «عبد الله».

وأضاف أن الشقيقين كانا يتعلقان مع بعضهما بشكل كبير، وفور انتهاء الجنازة توفي الشقيق الأصغر رغم عدم تعرضه لأي أزمات طبية في الفترة الأخيرة.

مصرع طفل وإصابة آخرين في حريق في طنطا

وفي الغربية اندلع حريق داخل شقة سكنية في قرية ميت حبيش القبيلة، ما أدى إلى مصرع طفل، وانقذت العناية الإلهية شقيقيه نقلا على أثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وشيع الأهالي جثمان الطفل بعد انتهاء تصريح الدفن، في جنازة مهيبة على مقابر الأسرة، فيما أشارت مصادر إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، في سخان المياه.