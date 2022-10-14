جامعة السويس: آخر موعد تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد الإثنين 17 أكتوبر

أعلنت جامعة السويس، أن آخر موعد للتسجيل لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين بواسطة مكتب التنسيق للالتحاق بكليات الجامعة الإثنين 17 أكتوبر الجاري.

آخر موعد للتسجيل لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

وأصدرت جامعة السويس بيانا تضمن «على طلاب الثانوية العامة والمحولين وطلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة وطلاب مدارس المتفوقين الجدد المرشحين للالتحاق بكليات جامعة السويس المتخلفين عن التسجيل للكشف الطبي العلم بأنه آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للكشف الطبي الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2022».

خطوات يجب على الجميع مراعاتها عند التسجيل

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى الخطوات التي يجب من جميع الطلاب مراعاتها عند الرغبة في البدء في التسجيل.

قبل التسجيل للكشف الطبي المقرر على الطلاب الجدد، يرجى قراءة الخطوات الموضحة بالدليل المرفق، وعند رغبة الطالب في معرفة و متابعة خطوات التسجيل من خلال الفيديو التوضيحي يجب الدخول على الرابط التالي.

وتضمن بيان الجامعة أنه عقب قراءة الدليل ومشاهدة الفيديو التوضيحي يتم الدخول على الرابط التالي للتسجيل لإجراء الكشف الطبي.

وأعلنت الجامعة في بيانها أنه عند مواجهة أي مشكلة في خطوات التسجيل أو الدفع يرجى تعبئة النموذج التالي وإرساله وسيصل الرد لصاحب المشكلة وسيتم حلها.

https://forms.gle/NZL81EXNzRwN9oqs6