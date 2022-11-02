بنية تحتية ومشروعات في سوهاج.. والأهالي: «بنحبك يا ريس وإحنا معاك»

تشهد محافظة سوهاج مشروعات غير مسبوقة في شتى القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إنشاء بنية تحتية متكاملة كانت الأكثر أهمية لدى أهالي محافظة سوهاج.

وقال «أحمد العناني»، باحث سياسي، يقيم بقرية تونس، في محافظة سوهاج: إن ما شهدته وتشهده محافظة سوهاج، لم يحدث من قبل فكان هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة سوهاج، مقام لإقامة وتأسيس بنية تحتية في شتى القطاعات، والتي جاءت كالنور الذي أضاء الظلام.

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة وسرعة وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ لإقامة المشروعات في كل القرى والنجوع في المحافظة العملية على راحة المواطن وتوفير له حياة آدمية، دون جهد أو عناء، وعلى إثر ذلك أقول: «بنحبك يا ريس وإحنا معاك».

ويضيف «أيمن قاسم» مهندس زراعي، يقيم بمدينة سوهاج: أن ما تشهده محافظة سوهاج في هذه الأعوام كان حلم يحلم به كل من عاش على أرض هذه المحافظة، والآن نرى الأحلام قد حُققت وقد نُفذت وصارت حقيقة تخدم أهالي تلك المحافظة التي عانت لأعوام طويلة سابقة.

وأضاف «قاسم» أن أصبح الوضع في محافظة سوهاج لا تستطيع أن تفرق بين القرية والمدينة نظرٍا لحجم تلك الخدمات التي قامت بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنفيذها في القراى، حيث أنني أقوم بالذهاب إلى العديد من القرى لوجود صلة قرابة وصداقة ونسب بتلك القراى، فأجد بها مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف ومحولات كهرباء قد أُقيمت واُنشئت في فترة وجيزة من الزمن، ولا يسعني إلا أن اتقدم بكل كلمات شكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام ويقوم به في خدمة الشعب المصري ومحافظة سوهاج خاصة الذي عانى من نقص الخدمات ظل لعدة أعوام، ولذلك أقول: «بحبك يا سيسي وفي ضهرك ومعاك».

وقال «شريف إبراهيم السمان»، يقيم بناحية مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج: إن مركز دار السلام، كان من أكثر المراكز التي لا يوجد نقص حاد في الخدمات، والمشروعات في العديد من القطاعات، فالآن نُفذ العديد من تلك المشروعات، ومنها ما هو جار العمل به الآن، حتى أصبحت تلك القرى بها خدمات متعددة ومتنوعة ساعدت في خفض الأعباء من فوق كاهل المواطنين.

وأوضح «محمد الدنف»، مهندس، يقيم بناحية مركز المنشاة، جنوب سوهاج، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مثل طوق النجاة، حيث شملت مبادرة «حياة كريمة» كل القطاعات، وكان في مركز المنشاة نصيب كبير من ذلك، حيث تم إزالة مساكن العشوائيات، بمنطقة السماكين،واستبدالهم بمساكن آدامية فاخرة، إضافة إلى إنشاء 4 مجمعات خدمية، وعمل مستشفى في كل قرية.