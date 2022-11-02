أحمد عناني بعد تعيينه عميدا لـ«طب الزقازيق»: أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية

قدم الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، التهاني للدكتور أحمد عناني، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب خلفًا له.

وكتب عبدالسلام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف مبروك للزميل العزيز أ.د أحمد عناني صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدا لكلية طب الزقازيق. وفقه الله لما فيه الخير».

عناني يشكر القيادة السياسية والعميد السابق

بينما قدم عناني الشكر للقيادة السياسية ولرئيس الجامعة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قائلًا: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة على الثقه الغالية وصدور قرار الرئيس السيسى بتعيينى عميدا لكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق، متمنيا من الله عز و جل أن أكون على قدر المسؤولية وحسن الظن».

وأضاف: «خالص الشكر والتقدير للأخ والصديق العزيز ا.د/ عبد السلام عيد على كل ما قدمه من عطاء وأتمنى من الله التوفيق فى استكمال المسيرة».