مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي.. «الطب البشري» 10 سبتمبر

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي بجامعة جنوب الوادي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022 / 2023 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022.

مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة جنوب الوادي

وأضاف رئيس الجامعة، أن مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة جنوب الوادي تبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ما عدا كلية الهندسة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة جنوب الوادي

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تحدد يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 موعدًا لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري، ويوم الأحد 11 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الاثنين 12 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الثلاثاء 13 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والأربعاء 14 سبتمبر لكليتي الهندسة والآثار، والخميس 15 سبتمبر لكليتي الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.

وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، إنه تحدد يوم السبت الموافق 17 سبتمبر موعدًا لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بقنا وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، ويوم الأحد 18 سبتمبر لكلية الطب البيطري والمعهد الفني الصحي ويوم الاثنين 19 سبتمبر لكلية العلوم، والثلاثاء 20 سبتمبر لكلية التربية «تعليم عام» بقنا والغردقة والأربعاء 21 سبتمبر كلية التربية «تعليم أساسي» بقنا والغردقة والخميس الموافق 22 سبتمبر لكلية التربية «طفولة» بقنا والغردقة والسبت 24 سبتمبر لكليتي الزراعة والتمريض ويوم الأحد 25 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والاثنين 26 سبتمبر لكلية الآداب بقنا «طالبات»، والثلاثاء 27 سبتمبر لكلية الآداب بقنا «طلبة».

وتابع، أن الأربعاء 28 سبتمبر موعدًا لكلية التجارة «طالبات»، والخميس 29 سبتمبر لكلية التجارة بقنا «طلبة»، والسبت أول أكتوبر لكلية الحقوق «طالبات»، والأحد 2 أكتوبر لكلية الحقوق «طلبة» والاثنين 3 أكتوبر كلية الآداب انتساب «طالبات»، والثلاثاء 4 أكتوبر كلية الآداب انتساب «طلبة»، والأربعاء 5 أكتوبر كلية التجارة انتساب «طالبات»، والسبت 8 أكتوبر لكلية التجارة انتساب «طلبة» ويوم الأحد 9 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب «طالبات»، والاثنين 10 أكتوبر كلية الحقوق انتساب «طلبة»، ويوم الثلاثاء 11 أكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أما عن مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة الأهلية فقد تحددت يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر كلية الطب البشري، والخميس 13 أكتوبر كلية العلاج الطبيعي.