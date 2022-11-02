تساقط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة بمدن وقرى شمال سيناء

تساقطت أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على مدن وقرى شمال سيناء فجر اليوم الأربعاء، حيث تساقطت أمطار على وسط مدينة العريش، وبعض المناطق الأخرى، ما أدى هذا إلى تكاثر المياه الراكدة بنهر الطريق بشكل ملحوظ بوسط المدينة.

فيما تكونت برك محدودة للمياه بشوارع المدينة الرئيسية، وشارع البحر والطريق الدولي العام بمناطق غرب المدينة، وشارع البريد والقرماني وأم القرى وطريق المستشفى بسبب الأمطار.

تكاثر الغيوم والسحب بسماء المنطقة

وتشهد سماء المنطقة تكاثر للغيوم مع هبوب رياح باردة، ما ينذر بتساقط أمطار أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما ارتفعت ألسنة أمواج البحر التي وصلت إلى منطقة الكورنيش والشاليهات.

ويقوم مجلس مدينة العريش بالعمل على شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة في محاولة لرفع المياه الراكدة من نهر الطريق، مستخدما سيارات الكسح وعمال النظافة والإشغالات.

تسليك بلاعات تصريف الأمطار بوسط العريش

وكان مجلس مدينة العريش قد أصدر بيانا أمس أكد فيه أنه قام بتسليك بلاعات الصرف الصحي وبيارات شفط مياه الأمطار في عدة مناطق بوسط المدينة، وتم العمل على إزالة الأوراق والقاذورات من شوارع المدينة الفرعية، ومنع سكان جسر الوادي من إلقاء القمامة في مجرى السيل بوادي العريش.

بدوره، ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة انخفضت 4 درجات عن أمس مسجلة 18 درجة مئوية، خلال ساعات الفجر الأولى، ترتفع أوقات النهار لعدة درجات، وتزيد من انخفاضها أوقات المساء.

وأوضح أن هناك تقلبات مناخية طوال أيام الأسبوع مع تزايد فرص تساقط الأمطار على جميع الأنحاء بالمدينة وغربها.