محافظ شمال سيناء يعقد جلسات مع أهالي القرى لتذليل عقبات الزراعة

عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حوارا مع أهالي القرى غرب الشيخ زويد، في المناطق العائدة، واستمع من الأهالي لأهم المعوقات التي تقابل الأهالي من سكان القرى العائدة، وذلك بقرية الخروبة غرب الشيخ زويد

الكهرباء والمياه أهم مشكلات المزارعين بالقرى

قال محمد أبو هاني أحد سكان المنطقة بقرية الخروبة، غرب الشيخ زويد إن اللقاء كان مثمرا، حيث استمع المحافظ إلى مشكلات الأهالي التي تلخصت في تشغيل التيار الكهربائي في بعض المناطق التي ما زالت تعاني، فضلا عن إصلاح الآبار وتركيب محطات التحلية الصغيرة في التجمعات، ومد المزارعين بكميات كبيرة من الشتلات والمستلزمات الزراعية.

وأضاف أبو جهاد الكوز لـ«الوطن» إنه تم عرض المشكلات التي تواجه المزارعين على المحافظ بكل شفافية، مثل صعوبة وصول السماد، وأزمة المبيدات الزراعية والمستلزمات، والعمل على تقوية التيار الكهربائي في التجمعات البعيدة، حتى يتمكن أصحابها من تشغيل فولتات آبار أقوى لعملية زراعة الأرض والعمل على توسيع الرقعة الزراعية

المحافظ يزور الخروبة تلبية لدعوة الأهالي

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن زيارة المحافظ للمنطقة جاءت تلبية لدعوات أطلقها الأهالي بأن يرى المحافظ المشكلات بنفسه ويعمل على حلها بشكل عاجل، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين من أهالي تلك التجمعات بقرية الخروبة غرب الشيخ زويد.

من جهته، قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن جميع الخدمات ستعود لقرية الخروبة خلال أسابيع، ويتم العمل خلال هذه الأيام على رفع كفاءة سنترال الخروبة وتركيب خطوط فايبر، وتشغيل برج الاتصالات لتقوية إرسال الشيخ زويد بوسط المدينة.

وكان محافظ شمال سيناء أعلن من قرية الخروبة غرب الشيخ زويد أنه سوف يتفقد جميع القرى بنفسه، ويعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارعين بشكل فوري، موضحا أنه زار قرية أبو رفاعي جنوب الشيخ زويد منذ عدة أيام، وتم خلال الزيارة حل مشكلات الأهالي العالقة، مؤكدا أن الهدف الآن تحويل المناطق الى واحة خضراء.