الأرصاد تحذر من ارتداء ملابس صيفية خفيفة خلال الفترة المقبلة: الأمطار مستمرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية خلال الفترات المقبلة ستكون غير مستقرة، تكون درجات الحرارة متوسطة نهاراً وجوا مشمسا، و برودة شديدة مع توقع سقوط أمطار خلال فترات المساء.

وحذر «شاهين» المواطنين خاصة الأطفال من طريقة اختيار الملابس المناسبة، وعدم ارتداء الملابس الصيفية وفقاً للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة غير مستقرة في مختلف محافظات مصر.

مناطق متفرقة من محافظات مصر

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»، أنه سيكون هناك سقوط أمطار على درجات متفاوتة على مناطق متفرقة من محافظات مصر، متوقعاً بوجود فرص لسقوط أمطار في القاهرة، وبالتالي من الضروري عدم ارتداء ملابس صيفية قد تعرض الأفراد للإصابة بالمرض.

تغيرات مناخية كبيرة

وتابع «شاهين»، أن العالم الآن يشهد تغيرات مناخية كبيرة، تأثرت بها مصر كثيراً، وهو ما يظهر بسقوط الأمطار الشديدة في فصل الخريف وقبل الدخول في فصل الشتاء، موضحا أن الخرائط الطقسية تأثرت بشكل واسع، مع وجود صعوبة في قياس نسبة كميات الأمطار التي من المفترض أن تتساقط على المناطق المختلفة.