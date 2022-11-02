«مجلس الأمن» يصوت على تشكيل لجنة تحقيق في وجود أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، اليوم الأربعاء، على قرار من شأنه إنشاء لجنة للتحقيق في المزاعم الروسية، بأن أوكرانيا والولايات المتحدة تقومان بأنشطة «عسكرية بيولوجية»، تنتهك اتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلًا عن وكالة أسوشيتد برس.

ووزعت روسيا وثيقة مكونة من 310 صفحة على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، تزعم أن وجود نشاط بيولوجي في أوكرانيا بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.

وثيقة روسية في مجلس الأمن

وتضمنت الوثيقة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، مسموح بها بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، ومشروع قرار يفوض مجلس الأمن بتشكيل لجنة تتألف من أعضاء المجلس الخمسة عشر للتحقيق في مزاعم روسيا.

وأعلنت موسكو بعد وقت قصير من بدء الأزمة الأزمة الروسية الأوكرانية، وجود معامل حرب بيولوجية أمريكية السرية في أوكرانيا، وأصبحت هذه المزاعم موضع خلاف من قبل علماء مستقلين وقادة أوكرانيين ومسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون.

روسيا تعلق مشاركتها فى اتفاقية الحبوب الأوكرانية

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة أول أمس الإثنين، بناء على طلب روسيا للتحقيق فى الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية فى البحر الأسود، والتى قررت موسكوعلى إثرها تعليق مشاركتها في إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.